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حوادث

تعرف على دعوى الشفعة وكيفية إقامتها أمام المحاكم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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محمد العيسوى
أكد تامر الباشا، الخبير القانونى، أن الإجراءات التى يتم اتخاذها لإقامة دعوى شفعة صعبة ودقيقة، ويجب قراءة نصوص المواد الخاصة وأحكام النقض، لإقامة الدعوى بطريقة صحيحة، وقال إنها رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى القانون ويجب إثبات الحق فى الشفعة، لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.

وأضاف تامر الباشا أنه يجب للشريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبى، ولصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها، ولمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.

وأوضح أن الجار المالك يحق له فى حالة إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى، وإذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة، وإذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.

وأشار إلى أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة، إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون، وإذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية، إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.

وتابع: "إن إجراءات الشفعة حددتها مادة 940، والتى تنص على أن من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك".
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