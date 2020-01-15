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فن

الشمس الجريئة.. أحدث ظهور للمطربة المعتزلة حنان بصحبة طليقة عمرو سعد

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:02 م
شيماء فوزي
شيماء فوزي
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شيرى نبيل
شاركت شيماء فوزي، طليقة الفنان عمرو سعد، جمهورها من خلال نشر صورة جمعتها بـ"حنان" الفنانة المعتزلة عبر حسابها على الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "بحبها المطربة الجميلة حنان "الشمس الجريئة" فكرينها!! صباح الشمس الجريئة".

قدمت حنان مجموعة من الأغاني والألبومات بشكل منفرد من بينها "رايقة، البسمة، بنوتة، حلوة"، وغيرها من الأعمال.

كما تعاونت مع الفنان حميد الشاعري وحققت معه نجاحا كبيرا في ألبوم "البسمة"، واستمر تعاونهما في ألبومات "رايقة" و"تستاهل" و"بحبك"، حيث قام بالتوزيع الموسيقي الكامل لهذه الألبومات ولحن الكثير من أغانيها.
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