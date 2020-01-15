١٠٣ آلاف طالب يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية غدا بالدقهلية

التعليم: 512 ألف طالب امتحنوا اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا في الفترة الصباحية





وشدد على رؤساء اللجان بضرورة توفير الراحة والهدوء النفسي للطلاب خلال فترة الامتحانات، وأصدر تعليماته لرؤساء اللجان بعدم السماح باستخدام المحمول للملاحظين والطلاب أثناء الامتحان، واتباع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدا على منع الغش بجميع سبله داخل اللجان.



وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية تعمل على مدار أيام الامتحانات لاستقبال أى شكاوى وحلها فورا، كما تم التنسيق مع الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة.