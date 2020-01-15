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تعليم

١٠٣ آلاف طالب يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية غدا بالدقهلية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أكد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، فى نصريح صحفى له اليوم، الأربعاء، أن ١٠٣ آلاف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية سيؤدون امتحان اللغة العربية والتربية الدينية غدا، الخميس، وسينتهى امتحان شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي الخميس الموافق ٢٣ يناير الحالى للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠١٩.

وقال على عبد الرؤوف إنه تم تجهيز ٥٤١ لجنة امتحانية فى ١٧ إدارة تعليمية على مستوى المحافظة لاستقبال ١٠٣ آلاف من الطلاب صباح الغد، الخميس، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء تماما من جميع التجهيزات الخاصة باللجان.

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وشدد على رؤساء اللجان بضرورة توفير الراحة والهدوء النفسي للطلاب خلال فترة الامتحانات، وأصدر تعليماته لرؤساء اللجان بعدم السماح باستخدام المحمول للملاحظين والطلاب أثناء الامتحان، واتباع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدا على منع الغش بجميع سبله داخل اللجان.

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية تعمل على مدار أيام الامتحانات لاستقبال أى شكاوى وحلها فورا،  كما تم التنسيق مع الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة.
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