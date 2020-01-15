شاهد .. لمن دعت نشوى مصطفى أمام الكعبة

نشرت الفنانةنشوى مصطفى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستغرام "صورة تشمل عددا من الفنانين الراحلين من أمام الكعبه منهم الفنان هيثم أحمد زكى و الفنان محمود عبد العزيز والفنان نور الشريف حيث قامت بالدعاء لهم أثناء العمرة .
علقت الفنانة نشوى مصطفى على الصورة قائله :الف رحمة ونور — عملت العمرة ودعيت للاحباب الف رحمة ونور
نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعهيا وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
ربنا يرحمهم ويجازيكى خير
الله يرحمه ويغفر له و يجعل مثواه الجنة ربنا يتقبل ان شاء الله
الله يرحمهم ويعفو عنهم ويغفرلهم ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين اللهم تقبل❤️
جزاكي الله خيرا💚
كانت الفنانة نشوى مصطفى أثارت الجدل مؤخرا بعد نشرها تعليقا صادما عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن حاجتها للعمل مؤكدة أنها لا تعمل منذ فترة طويلة.
علقت الفنانة نشوى مصطفى على الصورة قائله :الف رحمة ونور — عملت العمرة ودعيت للاحباب الف رحمة ونور
نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعهيا وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
ربنا يرحمهم ويجازيكى خير
الله يرحمه ويغفر له و يجعل مثواه الجنة ربنا يتقبل ان شاء الله
الله يرحمهم ويعفو عنهم ويغفرلهم ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين اللهم تقبل❤️
جزاكي الله خيرا💚
كانت الفنانة نشوى مصطفى أثارت الجدل مؤخرا بعد نشرها تعليقا صادما عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن حاجتها للعمل مؤكدة أنها لا تعمل منذ فترة طويلة.