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فن

شاهد .. لمن دعت نشوى مصطفى أمام الكعبة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:18 م
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
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مريم عزت
نشرت الفنانةنشوى مصطفى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستغرام "صورة تشمل عددا من الفنانين الراحلين من أمام الكعبه منهم الفنان هيثم أحمد زكى و الفنان محمود عبد العزيز والفنان نور الشريف حيث قامت بالدعاء لهم أثناء العمرة .

علقت الفنانة نشوى مصطفى على الصورة قائله :الف رحمة ونور — عملت العمرة ودعيت للاحباب الف رحمة ونور

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعهيا وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

ربنا يرحمهم ويجازيكى خير

الله يرحمه ويغفر له و يجعل مثواه الجنة ربنا يتقبل ان شاء الله

الله يرحمهم ويعفو عنهم ويغفرلهم ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين اللهم تقبل❤️

جزاكي الله خيرا💚

كانت الفنانة نشوى مصطفى أثارت الجدل مؤخرا بعد نشرها تعليقا صادما عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن حاجتها للعمل مؤكدة أنها لا تعمل منذ فترة طويلة.

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