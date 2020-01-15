AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تميز يا فندم.. أول تعليق للرئيس السيسى على مناورة قادر 2020.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:22 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
آيات أحمد
استعرض المقدم أركان حرب، محمد أحمد عبد العليم، رئيس نقطة العمليات، فعاليات التدريب البحري ضمن المناورة قادر 2020، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح قاعدة برنيس البحرية بجنوب محافظة البحر الأحمر اليوم، الأربعاء.

وتفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسى معه، حيث كان يرد عليه بالإيجاب على كل تدريب يشرحه المقدم قائلًا: "تميز يا فندم".

واستعرض قوات المظلات قدراتهم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء افتتاحه قاعدة برنيس البحرية جنوب محافظة البحر الأحمر.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنفيذ مجموعة الاشتراكات على اللسان الرملى باتجاه الشمال، ومناطق عمل القوات.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية، تأكيدا للتوجه الجديد للدولة نحو تأمين جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وتم إنشاء قاعدة برنيس تم لتكون إحدى القلاع العسكرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

وتقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الجنوبية الجوية، وتم إنشاؤها في زمن قياسي في خلال شهور معدودة.

وتعد قاعدة برنيس العسكرية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، وجاهزة لجميع المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وتم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جاهزة لكافة المهام التي توكل إليها.. تعرف على قاعدة برنيس العسكرية

السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن قاعدة برنيس العسكرية..فيديو

ولى عهد أبو ظبي ونائب وزير الدفاع السعودي بجانب الرئيس خلال افتتاح قاعدة برنيس

الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن "قادر 2020"..فيديو

محمد بن زايد يلتقط بهاتفه صورة لطائرات حربية ترسم علم مصر بافتتاح قاعدة برنيس

شاهد.. لحظة صعود السيسي ومحمد بن زايد منصة قاعدة برنيس العسكرية

ترشيحاتنا

تريند الفن.. وثيقة لقتيل فيلا نانسي عجرم تقلب موازين القضية.. وفاة نجم مسلسل العشق الممنوع

حمدالله ينفجر غضبًا على انستجرام.. لهذا السبب

بعد 10 دقائق من بدء الامتحان.. غشاشون ينشرون صور امتحان فرنسية 2 ثانوي لتبادل إجاباته

صابرين مطلوبة على جوجل..20 صورة تبرز جمالها

ضابط إسرائيلي كبير يغتصب فتاة في موقع عسكري.. تفاصيل

اللواء نصر سالم: قاعدة برنيس إنجاز مميز لـ القوات المسلحة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة علامة همر للحياة في غضون أسابيع.. صور

صقيع وأمطار رعدية.. طقس سيئ بالإسكندرية في أول أيام نوة الفيضة الكبرى

بتدمرك ومش عارف تبطلها.. 7 أدوية تساعد فى الإقلاع عن التدخين