تميز يا فندم.. أول تعليق للرئيس السيسى على مناورة قادر 2020.. فيديو

واستعرض قوات المظلات قدراتهم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء افتتاحه قاعدة برنيس البحرية جنوب محافظة البحر الأحمر.





كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنفيذ مجموعة الاشتراكات على اللسان الرملى باتجاه الشمال، ومناطق عمل القوات.

استعرض المقدم أركان حرب، محمد أحمد عبد العليم، رئيس نقطة العمليات، فعاليات التدريب البحري ضمن المناورة قادر 2020، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح قاعدة برنيس البحرية بجنوب محافظة البحر الأحمر اليوم، الأربعاء.وتفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسى معه، حيث كان يرد عليه بالإيجاب على كل تدريب يشرحه المقدم قائلًا: "تميز يا فندم".ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية، تأكيدا للتوجه الجديد للدولة نحو تأمين جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وتم إنشاء قاعدة برنيس تم لتكون إحدى القلاع العسكرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.وتقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الجنوبية الجوية، وتم إنشاؤها في زمن قياسي في خلال شهور معدودة.وتعد قاعدة برنيس العسكرية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، وجاهزة لجميع المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وتم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية.