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شاهد..مناورة بالذخيرة الحية للقوات الخاصة البحرية في قاعدة برنيس

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:32 م
تقدم اللنشات القتالية
تقدم اللنشات القتالية ويعقبها القوات الخاصة البحرية في البحر
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فرح علاء الخولي
نقلت قناة صدى البلد، استعراض القوات العسكرية البحرية والجوية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتقدم المجموعات القتالية لنشات ويعقبها مجموعة قتالية من اللانشات المحملة بعناصر القوات الخاصة البحرية.

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية، تأكيدا للتوجه الجديد للدولة نحو تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وتم إنشاء قاعدة برنيس لتكون إحدى القلاع العسكرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وتقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الجنوبية الجوية، وتم إنشاؤها في زمن قياسي في خلال شهور معدودة.

تعد قاعدة برنيس العسكرية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، وجاهزة لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وتم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية.
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