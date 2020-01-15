شاهد..مناورة بالذخيرة الحية للقوات الخاصة البحرية في قاعدة برنيس

نقلت قناة صدى البلد، استعراض القوات العسكرية البحرية والجوية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتقدم المجموعات القتالية لنشات ويعقبها مجموعة قتالية من اللانشات المحملة بعناصر القوات الخاصة البحرية.





يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية، تأكيدا للتوجه الجديد للدولة نحو تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.





وتم إنشاء قاعدة برنيس لتكون إحدى القلاع العسكرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وتقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الجنوبية الجوية، وتم إنشاؤها في زمن قياسي في خلال شهور معدودة.



