للرجال فقط .. احم نفسك من سرطان البروستاتا.. 5 أعراض تكشف الإصابة بسرعة .. و 6 أطعمة طبيعية للحماية

- أعراض سرطان البروستاتا .. 5 علامات مختلفة
- 6 اطعمة تحمي من سرطان البروستاتا أبرزها الطماطم والقرنبيط
يعد السرطان من أخطر الأمراض العصر وسر خطورته الحقيقى يكمن فى صعوبة علاج الحالات في المراحل المتأخرة مما يحتم ضرورة معرفة الجميع بالأعراض الأولية لمرض السرطان حتى يتمكنوا من اكتشافه فى مرحلة مبكرة.
وذكر مركز السرطان الأمريكي أن مرض السرطان لا يظهر أعراض مباشرة فور ظهوره ولكن هناك مؤشرات تظهر بعد مرور فترة قصيرة وهذه الأعراض هى التي يجب الانتباه لها.
كما أن سرطان البروستاتا من أخطر أنواع السرطان التى تهدد صحة الرجال حيث تؤثر بشكل كبير على قدرتهم الجنسية والإنجابية، لذا نعرض لكم أهم أعراض التى تكشف الإصابة بـ سرطان البروستاتا.
- وجود مشاكل في التبول منها مجرى البول البطيء أو الضعيف أو الحاجة للتبول أكثر خاصة في الليل.
- وجود دم في البول أو السائل المنوي.
- مشكلة في الحصول على الانتصاب .
- المعاناة من ألم في الوركين، الظهر (العمود الفقري)، الصدر (الأضلاع) ، أو غيرها من المناطق .
- ضعف أو تنميل في الساقين أو القدمين، أو حتى فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء بسبب الضغط على السرطان في الحبل الشوكي.
معظم هذه المشاكل من المرجح أن يكون سببها شيء آخر غير سرطان البروستاتا. على سبيل المثال ، غالبًا ما تكون مشكلة التبول ناتجة عن تضخم البروستاتا الحميد (BPH) ، وهو نمو غير سرطاني للبروستاتا. ومع ذلك ، من المهم أن تخبر الطبيب إذا كان لديك إحدى هذه الأعراض بحيث يمكن العثور على السبب وعلاجه ، إذا لزم الأمر.
قد يحتاج بعض الرجال إلى مزيد من الاختبارات للتحقق من وجود سرطان البروستاتا.
ويعتبر سرطان البروستاتا من أكثر السرطانات التي تهدد الرجال، حيث يصبح الرجال بعد سن الـ 40 مهددين بشكل أكثر للإصابة بـ سرطان البروستاتا، كشف موقع " health line " عن أطعمة طبيعية يمكنها ان تقي الرجل من الإصابة بـ سرطان البروستاتا .
الطماطم
نحتوي الطماطم على مضادات أكسدة قوية تسمى اللايكوبين، تساعد في منع سرطان البروستاتا وكذلك تعمل على تتقليل نمو الورم بين الرجال المصابين بسرطان البروستاتا.
القرنبيط
المواد الكيميائية النباتية الموجودة في القرنبيط ، والتي تسمى السلفورافان ، تستهدف بشكل انتقائي الخلايا السرطانية وتقتلها مع ترك خلايا البروستاتا الطبيعية صحية وغير متأثرة.
الرمان
أكدت الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان تعمل بطريقة "البحث والتدمير" ، والتي تستهدف حصر خلايا سرطان البروستاتا وليس الخلايا السليمة، كما تعمل خصائص الرمان على إعاقة إنتاج خلايا سرطان البروستاتا المختلفة اذا كنت مصابا.
البروكلي
- البروكلي هو نبات يحتوي على العديد من المركبات المعقدة التي قد تساعد في حماية بعض الناس من السرطان عامة، كما تشير بعض الدراسات إلى وجود صلة بين كمية الخضروات الصليبية التي تتناولها وخطر الإصابة بسرطان البروستاتا.
الشاى الاخضر
- هناك بعض الأدلة التي تدعم أن هذه المركبات الموجودة في الشاي الأخضر قد تمنع تطور سرطان البروستاتا.
البقوليات
- تحتوي البقوليات مثل الفاصوليا والفول السوداني والعدس، على مركبات نباتية نشطة بيولوجيا تعرف باسم فيتويستروغنز، والايسوفلافون هي واحدة مثل الاستروجين النباتي، قد تحتوي على خصائص مقاومة للسرطان، وهذا يمكن أن يمنع نمو ورم خلايا سرطان البروستاتا.
الاسماك
- وجد الباحثون صلة بين تناول الأسماك وانخفاض معدل الوفيات بسبب سرطان البروستاتا، حاول تناول السمك الدهني الموجود في المياه الباردة لزيادة كمية أوميجا 3.