شعاع: ليس لنا علاقة بإصدار فواتير الكهرباء

تؤكد شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على أن مسئولية الشركة تقتصر على إحضار قراءات لعدادات الكهرباء وإرسالها لشركات توزيع الكهرباء، و ينتهي دورها عند هذه المرحلة أما فيما يخص عملية إصدار الفواتير ليس لها علاقة نهائيا بشركة شعاع وهى مسئولية شركات التوزيع.



كما تؤكد شركة شعاع على أن نظام العمل بالشركة يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء منذ 7 أشهر وإرسال صورة العداد للإدارات بشركات توزيع الكهرباء لضمان إحضار قراءات سليمة بنسبة 100% ، حيث إن نسبة الخطأ فى القراءات التي تحضرها شركة شعاع لا تتعدى 3 فى آلاف.



وبالنسبة لما يتردد بأن هناك شكاوى من المواطنين بسبب عدم التزام كشاف شركة شعاع بأخذ القراءات فى موعدها، فإن الشركة على استعداد لتوفير صور عدادات الكهرباء الخاصة بأى مشترك منذ 7 اشهر ليتمكن الشاكي من الاطلاع عليها والاطمئنان بأن القراءات التي ترسلها شعاع لشركات توزيع الكهرباء فعلية و تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشترك.



وتحرص شركة شعاع على تطوير نظام العمل الداخلي بشكل مستمر، حيث تم إطلاق التطبيق المجاني "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" ، و ذلك لضمان الاستمرارية فى إحضار قراءات سليمة وحقيقة حفاظا على حق المواطن والدولة معًا، كما تعتمد شركة شعاع على مبدأ الثواب والعقاب للعاملين بالشركة وعدم التهاون مع أى مقصر فى حق المواطن.