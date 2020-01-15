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تعليم

نجاح جراحة استئصال جذري لمثانة مريض بمستشفى جامعة كفر الشيخ

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:38 م
صدى البلد
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محمود زيدان
نجح فريق طبي من جراحي المسالك البولية بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور طارق عبد الباقي، وكيل الكلية، ورئيس قسم المسالك البولية، في إجراء جراحة نادرة، عبارة عن استئصال جذري للمثانة البولية لمريض عمره 55 عامًا، وذلك بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، تحت إشراف الدكتور محمد عبد العال عميد كلية الطب.

ضم الفريق الجراحي، كلًا من الدكتور ضياء الدين طه رمضان، مدرس جراحة المسالك البولية بكلية الطب، والدكتور حسام عبد الحميد نبيه، مدرس جراحة المسالك البولية بكلية الطب، بينما ضم فريق التخدير، الدكتورة وفاء عبد السلام، مدرس التخدير والعناية المركزة، والدكتور أحمد عبد الله، مدرس التخدير والعناية المركزة بكلية الطب.

وكان المريض البالغ من العمر 55 عامًا، يُعاني من نزيف بولي متكرر، وعقب إجراء منظار تشخيصي للمثانة البولية، وأخذ عينات للتحليل الباثولوجي، وقرّر الفريق الجراحي إجراء العملية للمريض بالمستشفى الجامعي، بنجاح تام، وجرى استئصال جذري للمثانة بالعقد الليمفاوية بالحوض لأورام منتشرة بها، مع تحويل مجرى البول باستخدام جزء من الأمعاء الدقيقة.
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