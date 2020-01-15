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فن

فركش.. عادل إمام ينتهى من تصوير مسلسل فالنتينو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:50 م
عادل امام
عادل امام
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نبيل العدوى
انتهى النجم الكبير عادل إمام من تصوير مسلسله الجديد فالنتينو ليدخل به المنافسة فى سباق رمضان المقبل.

المسسل توقف لأكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، قبل أن يعود تمهيدا للعرض فى موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.
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