كفارة إفطار أيام من شهر رمضان عن الأب المتوفي.. البحوث الإسلامية يوضح

آراء الفقهاء حول إخراج الزكاة عن الشخص المتوفى



هل يجوز إخراج الصدقة والحج بأكثر من نية.. اعرف رأي الشرع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال توفى الشخص قبل أن يقضي ما عليه من صيام الأيام التي أفطرها في شهر رمضان المبارك، فإن كفارته تتحدد بناءً على إحدى حالتين.وأوضح « مجمع البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما هي كفارة الأب المتوفى الذي كان يفطر في شهر رمضان ؟»، أن من أفطر في نهار رمضان ولم يكن قد تمكن من القضاء لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم.وتابعت: أما إن كان قد تمكن من القضاء ولم يقض حتى مات فقد اختلف الفقهاء فذهب الجمهور إلى الإطعام عن كل يوم مسكينًا لما روى عن ابن عمر أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا»، قال الترمذي : الصحيح عن ابن عمر موقوف.وأضافت: وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يصوم عنه وليه استحبابا؛ لحديث « من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه . المغني لابن قدامة (3/152).أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجب على كل واحد منا أن يخرج زكاة ماله لأنها حق للفقراء.وقال "فخر"، في فتوى مسجلة له ، فى إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "لي شقيق متوفى ولكنه لم يكن منتظما في إخراج الزكاة فهل يجوز لزوجته أن تخرج عنه زكاة ماله؟"، إن هذا الأمر فيه خلاف بين الفقهاء، حيث يرى الأحناف أن الزكاة دين لله سبحانه وتعالى والزكاة عبادة والعبادة لا تؤدى إلا بنية فكان عليه أن يخرج زكاة ماله قبل وفاته، فبهذا لا يخرج عنه زكاة ماله، أما الشافعية فقالوا إنه لا مانع من إخراج الزكاة من التركة قبل تقسيمها على الورثة حتى ولو لم يوص بذلك لأن الزكاة دين لله سبحانه وتعالى، فكما أننا نسدد ديون العباد علينا أن نسدد ديون الله سبحانه وتعالى".وأضاف: "الشافعية جعلوا الزكاة من باب الدين وليست من باب الوصية كما نظر إليها الأحناف لأن الدين لا يحتاج إلى وصية، ففى هذه الحالة يجب إخراج أموال الزكاة المتأخرة من تركته بلغت ما بلغت قبل أن تقسم على الورثة لأنها وفاء لدين الله سبحانه وتعالى، كذلك لا يجوز أن تتحمل الزوجة وحدها إخراج زكاته من نصيبها في الميراث إنما عليهم جميعًا أن يتفقوا فى إخراج زكاته من نصيب كل واحد منهم".اقرأ أيضا :