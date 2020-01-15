بعد إعلانه استقالة حكومته.. منصب جديد لـ رئيس الوزراء الروسي

وافق رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، على عرض الرئيس فلاديمير بوتين بتولي منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، وذلك بعدما أعلن استقالة حكومته.



وكان الرئيس بوتين قد عرض على ميدفيديف منصب نائب سكرتير مجلس الأمن، بعدما توجه إليه بالشكر على عمله، وحثه والحكومة على البقاء في مناصبهم حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.



وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، من المتوقع أن يتولى ميدفيديف المنصب الجديد لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، وهي هيئة استشارية تقدم المشورة للرئيس بشأن شؤون الأمن القومي.



وتأتي استقالة الحكومة الروسية بعد خطاب الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، "حالة الأمة" السنوي أمام المشرعين الروس والوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين، حيث تركز خطاب هذا العام بشكل كبير على السياسات الداخلية بما في ذلك السياسة الاجتماعية والاقتصاد.



أكد بوتين خلال خطابه على أهمية تركيز الجهود على زيادة عدد السكان لتفادي الفجوة الديموجرافية، وأن مصير بلاده وأفقها مرتبطان بعدد مواطنيها البالغ حاليا 147 مليون نسمة.



ويتوجه الرئيس الروسي، اليوم بالرسالة الرئاسية السنوية للجمعية الفدرالية، التي تضم غرفتي البرلمان الروسي؛ مجلس الدوما، ومجلس الفدرالية.



وتطرق بوتين في هذه الرسالة إلى التوجهات والمسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية للبلاد.



