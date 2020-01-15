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مرأة

طريقة عمل أرز الطباخين أفضل من المطاعم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:31 م
طريقة عمل أرز الطباخين
طريقة عمل أرز الطباخين
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أسماء عبد الحفيظ
قدمت الشيف توتا مراد مقادير عمل أرز الطباخين بمذاق لا يقاوم أفضل من المطاعم وهي كالتالي:

كوب أرز
كوب لسان عصفور
كوب شعرية
لحمة معصجة
شوربة
سمنة
زيت
مكسرات
ملح
فلفل
فول سوداني محمص
عصير طماطم
زبيب

وأضافت توتا خلال ، أن الفول السوداني يكون بديل للمكسرات لأنه أقل سعرًا، والزبيب يستخدم للتزيين فقط.

طريقة عمل أرز الطباخين :

وتابعت توتا أنه يتم تقليب الشعرية مع لسان العصفور والأرز والملح، على النار بعد أن يتم تحميرهم ،وتضاف ألى الماء مقدار الأرز ويترك ألى أن ينضج على مثل عمل الأرز العادي .

وصبح جاهز للأكل ويغرف ويزين بالزبيب والسوداني أو المكسرات حسب الرغبة .
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