عذر أقبح من ذنب.. البرلمان التونسي يصوت على مساءلة الغنوشي بعد لقاء أردوغان المشبوه

صوت البرلمان التونسي اليوم الأربعاء، على مساءلة رئيسه راشد الغنوشي، بخصوص زيارته المشبوهة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وبحسب "روسيا اليوم"، صوت 122 نائبا لصالح المساءلة، فيما رفض 20 آخرين، وتحفظ 8، أن تكون الجلسة ظهر اليوم.



وكانت الجلسة العامة الصباحية قد شهدت مشادة كلامية وتبادلا للتهم بين كل من رئيسة "كتلة الحزب الدستوري"، عبير موسى، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس "كتلة النهضة" نور الدين البحري، على خلفية مطالبة موسى بإدراج نقطة في جدول أعمال الجلسة تتعلق بمساءلة رئيس البرلمان بخصوص زيارته الأخيرة إلى تركيا.



ما دفع البرلمان إلى رفع الجلسة ودعا إلى اجتماع طارئ برؤساء الكتل.



وصدر بيان عن المكتب الإعلامي لـ "حركة النهضة" الإخوانية، جاء فيه ان "زيارة الغنوشي جاءت بناء على موعد سابق وبصفته رئيسا للحركة لا كرئيس للبرلمان".



وقال الغنوشي على "فيسبوك" إنه ناقش مع أردوغان "التطورات في المنطقة والتحديات التي تواجهها"، مشيرا إلى أنه اغتنم اللقاء لتهنئة أردوغان بسيارة تركية الصنع.