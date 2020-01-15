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رياضة

‏‎هشام يكن يقود إيروسبورت نحو الصدارة بعد الفوز على صقر 333 بثلاثية نظيفة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:14 م
إيروسبورت
إيروسبورت
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عمرو ابوبكر
خطف فريق إيروسبورت، التابع لوزارة الطيران المدني، صدارة المجموعة الخامسة بالقسم الرابع، بعد الفوز على مضيفه صقر 333، بثلاثية نظيفة من الأهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالقسم الرابع.

‏‎ويقود إيروسبورت فنيًا الكابتن هشام يكن ويعاونه حسين السيد وعمرو وحيد مدربان وعمرو عبد المنعم مخطط أحمال، ومحمد سلامة مدرب حراس المرمى، ومحمد وحيد إداري الفريق، وكابتن طيار خالد رفعت مستشار التسويق والدكتور أيمن عمارة مقرر لجنة الكرة.

‏‎سجّل أهداف إيروسبورت محمد شريف هدفا، وخالد كحوش هدفين، ليرتفع رصيده للنقطة 19، يتصدر بهم ترتيب جدول المسابقة بعد تأجيل مواجهة مدينة نصر والتربية والتعليم في نفس الجولة.

‏‎بتلك النتيجة يعود فريق إيروسبورت للانتصارات ويتصدر الدوري بشكل مؤقت، بـ19 نقطة جمعهم من الفوز في 5 مباريات على التوالي أمام هيليوبوليس والإسكان وشباب عزبة النخل بنتيجة 9 /1، وبركة الحاج بنتيجة 8 /1.

كما فاز إيروسبورت على الطيران بنتيجة 2 /1، وتعادل أمام فريق شباب البساتين بنتيجة 2/2، وتعادل مجددا 2/2 أمام التربية والتعليم، وأخيرًا فاز على صقر 333 بنتيجة 3 /0.
‏‎هشام يكن يقود إيروسبورت نحو الصدارة بعد الفوز على صقر 333 بثلاثية نظيفة
‏‎هشام يكن يقود إيروسبورت نحو الصدارة بعد الفوز على صقر 333 بثلاثية نظيفة
‏‎هشام يكن يقود إيروسبورت نحو الصدارة بعد الفوز على صقر 333 بثلاثية نظيفة
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