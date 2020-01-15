AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:34 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الموافقة على مشاركة أربعة لاعبين ولاعبتين من الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي «رجال وسيدات»، برفقة أشرف عبدالفتاح، المدير الفني، وعمرو رضا المدرب العام، في المعسكر التدريبي مع منتخب الأردن، الذي انطلق يوم 10 يناير الحالي ويختتم يوم 20 من الشهر ذاته.

كما قرر المجلس في اجتماعه اليوم الموافقة على التعاقد مع مصطفى حسين محمد، مدربًا لفريق السباحة، مرحلة 2011 «أولاد»، بالشيخ زايد للموسم الرياضي 2019-2020، والموافقة على مذكرة الكابتن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، بشأن تقديم مساهمة قدرها ألف يورو للاعبة الإسكواش يثرب عادل عبدالسلام، للمشاركة في بطولة «j p Morgan».

وقرر المجلس تقديم مساهمة قدرها ألف يورو للاعبة هنا جودة، لاعبة ناشئات فريق تنس الطاولة، للمشاركة في بطولة السويد الدولية، التي تقام في الفترة من 18 وحتى 24 فبراير المقبل، وقبول استقالة عمرو عبدالحميد، مدرب جمباز مرحلة 13 سنة «أولاد»، والتعاقد مع أحمد سيد طنطاوي مدربًا لنفس المرحلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الإعلان الرسمي خلال ساعات.. الأهلى ينهى صفقة المهاجم الأفريقي الجديد

النائب العام: تشكيل فريق تحقيق جديد فى قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجيني

مش مقتول في الڤيلا.. سارة نخلة تهاجم زوج نانسي عجرم برسالة جديدة

حزن عارم .. أطباء المنيا تنعى الطبيبات المتوفيات فى حادث الكريمات

تسريب وثيقة عمل لقتيل فيلا نانسي عجرم يغير مجريات القضية

اهم الاخبار: القضاء اللبناني يصدم زوج نانسي عجرم .. صفعة جديدة لـ أردوغان.. زالزال فى الجيزة وأكتوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة؟.. مكرونة فيتوتشيني وسلطة البروكلي

محمود العسيلي مكشر ليه .. 10 صور من شهر العسل مع زوجته

بملابس جريئة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد