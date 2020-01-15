تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الموافقة على مشاركة أربعة لاعبين ولاعبتين من الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي «رجال وسيدات»، برفقة أشرف عبدالفتاح، المدير الفني، وعمرو رضا المدرب العام، في المعسكر التدريبي مع منتخب الأردن، الذي انطلق يوم 10 يناير الحالي ويختتم يوم 20 من الشهر ذاته.



كما قرر المجلس في اجتماعه اليوم الموافقة على التعاقد مع مصطفى حسين محمد، مدربًا لفريق السباحة، مرحلة 2011 «أولاد»، بالشيخ زايد للموسم الرياضي 2019-2020، والموافقة على مذكرة الكابتن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، بشأن تقديم مساهمة قدرها ألف يورو للاعبة الإسكواش يثرب عادل عبدالسلام، للمشاركة في بطولة «j p Morgan».



وقرر المجلس تقديم مساهمة قدرها ألف يورو للاعبة هنا جودة، لاعبة ناشئات فريق تنس الطاولة، للمشاركة في بطولة السويد الدولية، التي تقام في الفترة من 18 وحتى 24 فبراير المقبل، وقبول استقالة عمرو عبدالحميد، مدرب جمباز مرحلة 13 سنة «أولاد»، والتعاقد مع أحمد سيد طنطاوي مدربًا لنفس المرحلة.