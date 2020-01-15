CNN تكشف سبب استقالة الحكومة الروسية

استقالت الحكومة الروسية اليوم الأربعاء بعد أن اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة من الإصلاحات الدستورية، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.



وقال رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف إن المقترحات ستجري تغييرات كبيرة على ميزان القوى في البلاد، وهو ما يؤدي إلى استقالة الحكومة في شكلها الحالي.



شكر بوتين أعضاء الحكومة على عملهم ، لكنه أضاف أن الحكومة لم تصل إلى النجاح في كل شيء كلفت به".



جاء هذا الإعلان المفاجئ بعد أن اقترح بوتين تعديلات دستورية من شأنها أن تعزز صلاحيات رئيس الوزراء والبرلمان على حساب الرئاسة.



وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن تسليم مزيد من السلطات إلى البرلمان على حساب السلطة الرئاسية يشير إلى حدوث تحول في السلطة داخل روسيا لم يحدث منذ فترة طويلة، لكن هذا سيضعف الرئيس الذي سيأتي بعد بوتين.



ورأى منتقدو بوتين أنه يفكر في سيناريوهات مختلفة للاحتفاظ بقبضته في السلطة بعد عام 2024، بما في ذلك خيار أن يصبح رئيسًا للوزراء يتمتع بسلطات واسعة.



وبالمثل، في عام 2008 ، قام بوتين بتبادل الأماكن مع رئيس الوزراء للالتفاف على الحكم الدستوري الذي يحظر على الشخص نفسه أن يقضي فترتين متتاليتين.



وفي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في وقت سابق اليوم الأربعاء ، قال بوتين إنه يوافق على أنه لا ينبغي لأحد أن يشغل منصب الرئيس لأكثر من فترتين متتاليتين ، واقترح عدة تعديلات دستورية.