كأس إيطاليا .. ميلان إلى ربع النهائي بثلاثية نظيفة في شباك سبال

نجح فريق ميلان في التأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا، بعدما تغلب على ضيفه سبال بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب "سان سيرو".



ونجح البولندي كريستوف بيونتيك في تسجيل أول الأهداف بعد مرور 20 دقيقة ليعزز بعدها زميله الإسباني صامويل كاستييخو قبل نهاية الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 44.



وفي الشوط الثاني تكفل وثيو هيرنانديز بتسجيل الثلاثية في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.



وقبل نهاية المباراة ألغى حكم المباراة ركلة جزاء لصالح سبال، بعد كرة ارتطمت في جسد لاعب ميلان لكن الـ VAR كان له رأي أخر.



وتبقى بطاقتان لإكمال عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس إيطاليا، حيث يلتقي الليلة يوفنتوس مع أودينيزي، فيما يواجه روما نظيره بارما، مع نجاح لاتسيو ونابولي وفيورنتينا وتورينو وإنتر، في حجز مقعدهم بربع النهائي.