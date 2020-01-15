تصريحات مضحكة.. وزير الدفاع التركي: مصر لا تمتلك حدودا مع ليبيا

ظهر وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الأربعاء، ليدلي بتصريحات لا تدل سوى على جهل كبير للمسئول التركي البارز، حول الأوضاع في ليبيا.



وزعم وزير الدفاع التركي جهلا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي صباح" التركية الموالية للحكومة أن بلاده تمتلك حدودا بحرية مع ليبيا، إلا أن مصر والإمارات لا تمتلكان أي حدود.



واعتبر وزير الدفاع التركي أن السؤال حول سبب وجود الجيش التركي في ليبيا لا معنى له حسب تعبيره.



وتناسى وزير الدفاع التركي في تصريحاته الحدود البرية بطول 1115 كيلومترا، التي تربط الحدود الغربية لمصر مع ليبيا، ما يجعل الأمن في ليبيا من أهم الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري.



وادعى آكار أنه من المبكر جدا القول إن وقف اطلاق النار في ليبيا قد إنهار برفض قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر التوقيع عليه.



وكان حفتر قد رفض التوقيع على وقف اطلاق النار في ليبيا، عقب تواجد تركيا كدولة مراقبة لهذا الاتفاق.