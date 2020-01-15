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رياضة

كأس محمد السادس.. أولمبيك آسفي يتعادل مع اتحاد جدة في ربع النهائي.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:16 م
تحاد جدة السعودي
تحاد جدة السعودي وأولمبيك آسفي المغربي
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إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي اتحاد جدة السعودي ، وأولمبيك آسفي المغربي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك في ذهاب دور ربع النهائي، لبطولة كأس محمد السادس "البطولة العربية".

افتتح اللاعب أيوب القعداوي التسجيل لأولمبيك آسفي في الدقيقة 28 ، بتسديدة مباغتة ، سكنت شباك مرمى اتحاد جدة، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، عادل عبد الإله المالكي النتيجة للاتحاد السعودي برأسية رائعة ، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم 15 من شهر فبراير، على ملعب المدينة الخضراء في مدينة آسفي المغربية.
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