كأس محمد السادس.. أولمبيك آسفي يتعادل مع اتحاد جدة في ربع النهائي.. فيديو

انتهت مباراة فريقي اتحاد جدة السعودي ، وأولمبيك آسفي المغربي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك في ذهاب دور ربع النهائي، لبطولة كأس محمد السادس "البطولة العربية".





افتتح اللاعب أيوب القعداوي التسجيل لأولمبيك آسفي في الدقيقة 28 ، بتسديدة مباغتة ، سكنت شباك مرمى اتحاد جدة، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.





ومع بداية الشوط الثاني، عادل عبد الإله المالكي النتيجة للاتحاد السعودي برأسية رائعة ، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.





ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم 15 من شهر فبراير، على ملعب المدينة الخضراء في مدينة آسفي المغربية.