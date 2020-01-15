كأس محمد السادس.. أولمبيك آسفي يتعادل مع اتحاد جدة في ربع النهائي.. فيديو

انتهت مباراة فريقي اتحاد جدة السعودي ، وأولمبيك آسفي المغربي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك في ذهاب دور ربع النهائي، لبطولة كأس محمد السادس "البطولة العربية".
افتتح اللاعب أيوب القعداوي التسجيل لأولمبيك آسفي في الدقيقة 28 ، بتسديدة مباغتة ، سكنت شباك مرمى اتحاد جدة، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.
ومع بداية الشوط الثاني، عادل عبد الإله المالكي النتيجة للاتحاد السعودي برأسية رائعة ، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم 15 من شهر فبراير، على ملعب المدينة الخضراء في مدينة آسفي المغربية.
بمهارة قناص.. أيوب القعداوي يسجل الهدف الأول لـ #أولمبيك_أسفي من تسديدة مباغتة#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الاتحاد_أولمبيك_آسفي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/3oZdPNcZvI— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 15, 2020
الإتي يعود..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 15, 2020
بداية نارية للشوط الثاني ورأسية قوية من #عبدالإله_المالكي يسجل من خلالها هدف التعادل لنادي #الاتحاد#الاتحاد_أولمبيك_آسفي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/I02FhmNQRP