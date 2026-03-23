موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني موعد مباراة كلاسيكو الأرض الذي يجمع بين فريقا ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الـ35 من مسابقة الليجا.

وحددت رابطة الدوري الإسباني يوم الأحد الموافق 10 مايو المقبل في تمام الـ 9 مساءً بتوقيت القاهرة موعدًا لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني الدور الثاني على ملعب كامب نو.

وكانت مباراة الدور الأول بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني انتهت بانتصار الميرنجي بهدفين لهدف.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة فيم حل ريال مدريد وصيفا برصيد 69 نقطة.