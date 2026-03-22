برشلونة يواصل الانتصارات ويهزم رايو فاليكانو 1\0 بصعوبة في الليجا

حقق فريق برشلونة فوزه الخامس على التوالي في الدوري الإسباني، بعدما تغلب بصعوبة على رايو فاليكانو 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الـ29.

سجل هدف اللقاء الوحيد المدافع رونالد أراوخو في الدقيقة 25 من الشوط الأول، بعد استغلاله كرة عرضية متقنة من الجهة اليسرى ليسكنها برأسه في الشباك، مانحًا فريقه التقدم.

شهدت المباراة سيطرة نسبية من برشلونة منذ البداية، حيث حاول الفريق الكتالوني فرض إيقاعه والضغط المبكر على منافسه، في حين كانت محاولات رايو فاليكانو محدودة ولم تشكل خطورة كبيرة على مرمى الفريق المضيف.

دخل برشلونة اللقاء بتشكيلة ضمت في حراسة المرمى: خوان جارسيا، وخط دفاع مكون من جواو كانسيلو، باو كوبارسي، أراوخو، وجيرارد مارتن، بينما تولى الوسط مارك بيرنال، بيدري، وفيرمين لوبيز، فيما قاد الهجوم الثلاثي لامين يامال، رافينها، وروبرت ليفاندوفسكي.

بهذا الفوز، عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني وواصل مسيرته المميزة نحو الحفاظ على لقبه.