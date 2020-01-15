بمشاركة 50 كاميرا.. أحمد موسى: أحيي الشئون المعنوية على إخراج افتتاح قاعدة برنيس بإحترافية

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير إلى إدارة الشؤون المعنوية على تنظيم احتفال افتتاح قاعدة برنيس العسكرية والتصوير والإخراج والإنتاج الرائع المبهر.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القائم على إنتاج وإخراج افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على شاشة التليفزيون أبطال إدارة الشؤون المعنوية".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" المناورة ضخمة وتحتاج إلى عدد كبير من الكاميرات بما لا يقل عن 50 كاميرا".



