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بمشاركة 50 كاميرا.. أحمد موسى: أحيي الشئون المعنوية على إخراج افتتاح قاعدة برنيس بإحترافية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:23 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير إلى إدارة الشؤون المعنوية على تنظيم احتفال افتتاح قاعدة برنيس العسكرية والتصوير والإخراج والإنتاج الرائع المبهر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القائم على إنتاج وإخراج افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على شاشة التليفزيون أبطال إدارة الشؤون المعنوية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" المناورة ضخمة وتحتاج إلى عدد كبير من الكاميرات بما لا يقل عن 50 كاميرا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" إظهار حفل افتتاح القاعدة مبهر وبه عمل على اعلى مستوى ويظهر احترافية كبيرة، و تم تقديم صورة محترمة مهنية".
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