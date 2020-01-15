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برلمان

علي عبد العال يطير إلى جنيف لبحث مكافحة الإرهاب.. غدا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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فريده محمد وماجده بدوي ومحمود فايد
يتوجه صباح غد الخميس، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، والمقرر عقده يومي 16 و17 يناير 2020، ممثلًا عن المجموعة العربية بالاتحاد.

ومن المقرر أن يناقش هذا الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، بينها آليات العلاقة بين الفريق، بوصفه النقطة المحورية البرلمانية العالمية للأنشطة البرلمانية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، و مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إضافة إلى برنامج العمل البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف لعام 2020، ومناقشة بعض الأنشطة المقترحة لتفعيل دور البرلمانيين في حماية ضحايا العمليات الإرهابية.

يشار إلى أن الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب تم إنشاؤه لقيادة الأنشطة البرلمانية العالمية المتصلة بمكافحة الإرهاب.
 ويتمحور عمل الفريق على دعم التدابير البرلمانية والأعمال التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

ويضم الفريق الاستشاري في عضويته إضافة إلى الدكتور علي عبدالعال ممثلا للمجموعة العربية، نخبة من البرلمانيين الممثلين للمجموعات الجغرافية المختلفة بالاتحاد البرلماني الدولي.
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