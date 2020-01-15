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رياضة

العلامة الكاملة.. أول قرار من الجهاز الفنى للأهلي بعد خماسية طنطا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:26 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه ظهر غدٍ الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، دون راحة، استعدادًا لمواجهة المقاولون المقرر لها الأحد المقبل في بطولة الدوري.

وحقق الأهلي اليوم فوزًا عريضًا على طنطا بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد القاهرة، في الجولة الـ13 من مباريات الدوري العام.

يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة الدوري برصيد 33 نقطة، بعد تحقيق الفوز رقم 11 اليوم في المسابقة المحلية بالعلامة الكاملة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون الأحد المقبل بالدوري.
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