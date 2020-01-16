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معتز القيعى يقدم روشتة كاملة عن فيتامين D.. أهميته وكيفية زيادته طبيعيا

الخميس 16/يناير/2020 - 08:57 ص
معتز القيعي أخصائي
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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كريم جمال
لا شك أن فيتامين D أحد أهم الفيتامينات التي تذوب في الدهون، ويوصى بتناول من 400 الى 600 وحدة منه، خاصةً أنه يحدث نقص فى هذا الفيتامين لدى الأشخاص في فصل الشتاء والمجتمعات المغلقة، حيث قلة تعرضهم لضوء الشمس الذي يحفز الجسم لإنتاج فيتامين D ذاتيًا.

وفى إطار ذلك يشرح معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية مصادر الحصول على فيتامين D، سواء من الأطعمة أو غيرها، بالإضافة لأهمية الفيتامين، وأعراض نقصه فى الجسم ومضاعفاتها.


1- مصادر الحصول على فيتامين D:
1-التعرض لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة يوميًا.
2- صفار البيض.
3- الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونا والسردين والجمبري.
4- المشروم.
5- الحليب.

2 أهمية فيتامين D للجسم:
1- يساعد فى توازن المعادن مثل الكالسيوم كما يساعد على امتصاصه في العظام.
2- يساعد فى إنقاص الوزن حيث أثبتت دراسة أن إضافة فيتامين D للنظام الغذائي يساعد على انقاص الوزن بسهولة.
3- الوقاية من أمراض القلب ومرض السكري والسرطان.

3- أعراض نقص فيتامين D:
1- التعب والألم المزمن.
2- التهاب المفاصل.
3- ترقق العظام.
4- زيادة الوزن.
5- أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
6- الإصابه باللاكتئاب.

4: مضاعفات إهمال علاج نقص فيتامين D:
1- هشاشة العظام خاصة عند الأطفال.
2- ضعف العضلات والعظام عند البالغين.

5- أسباب الإصابة بنقص فيتامين D:
1- زيادة الوزن.
2- سوء التغذية.
3- الحميات الغذائية التي تمنع تناول الدهون تمامًا.
4- التقدم في العمر.
5- عدم التعرض لأشعة الشمس لفترة كافية يوميًا بسبب التواجد في المجتمعات المغلقة أو مع حلول فصل الشتاء.

6- علاج نقص فيتامين D:
1- التعرض لآشعه الشمس يوميًا فترة كافية.
2- تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين D.
3-تناول الأطعمة المدعمة بفيتامين D.
4-تناول مكملات فيتامين D سواء أقراص أو حقن.
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