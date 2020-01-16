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رياضة

موعد مباراة المنتخب الأول لكرة اليد أمام غينيا بافتتاح بطولة أفريقيا والقنوات الناقلة

الخميس 16/يناير/2020 - 07:27 ص
منتخب اليد
منتخب اليد
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ياسمين تيسير
تتجه أنظار عشاق كرة اليد اليوم، الخميس، لـ تونس لمتابعة مباراة المنتخب المصري الأول أمام غينيا في أولى مباريات بطولة أفريقيا لكرة اليد والتي تقام في تونس النسخة الـ 24 والتي ستقام في الفترة من 16 يناير لـ 26 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرا وستذاع عبر قناتي الوطنية 1 و2 التونسية.

ويتواجد المنتخب الأول في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات "غينيا، والكونغو الديمقراطية، وكينيا".

ويشارك في البطولة 17 منتخبا مقسمة على 4 مجموعات بمعدّل 4 منتخبات في كل مجموعة باستثناء 5 منتخبات في المجموعة الرابعة.

ومن المقرر أن يتأهل المنتخب المتوج بلقب البطولة لـ أولمبياد طوكيو 2020 بينما يخوض المنتخب الوصيف وثالث البطولة ملحق يضم وصيف آسيا ووصيف أمريكا الجنوبية ووصيف وثالث أوروبا وأصحاب المراكز من الثاني إلى السابع في مونديال 2019.
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