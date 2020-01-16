موعد مباراة المنتخب الأول لكرة اليد أمام غينيا بافتتاح بطولة أفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة اليد اليوم، الخميس، لـ تونس لمتابعة مباراة المنتخب المصري الأول أمام غينيا في أولى مباريات بطولة أفريقيا لكرة اليد والتي تقام في تونس النسخة الـ 24 والتي ستقام في الفترة من 16 يناير لـ 26 يناير المقبل.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرا وستذاع عبر قناتي الوطنية 1 و2 التونسية.





ويتواجد المنتخب الأول في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات "غينيا، والكونغو الديمقراطية، وكينيا".





ويشارك في البطولة 17 منتخبا مقسمة على 4 مجموعات بمعدّل 4 منتخبات في كل مجموعة باستثناء 5 منتخبات في المجموعة الرابعة.



