أول تعليق من قاهر الأهلي بعد انضمامه لاتحاد جدة السعودي

عبر أنيس البدري، النجم السابق للترجي الرياضي التونسي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى نادي اتحاد جدة السعودي، ليدعم صفوف العميد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.



وقال أنيس البدري، في تصريح للموقع الرسمي للفريق السعودي على "تويتر": "بدأت مسيرتي الكروية في فريق أولمبيك ليون، ثم لعبت في ليل الفرنسي قبل أن أنضم إلى موسكرون البلجيكي ومنه انتقلت إلى الترجي".



وأضاف: "قضيت في الترجي أحلى 3 سنوات في مسيرتي توجت خلالها بعديد الألقاب واليوم أخوض مغامرة جديدة مع الاتحاد وأنا سعيد جدًا بالانضمام لهذا الفريق الكبير".



وتابع اللاعب المتوج بدوري أبطال أفريقيا عامي 2018 و2019: "سأبذل كل ما لدي لأقدم له الإضافة المرجوة وعودة العميد إلى مكانته المعروفة".



وختم أنيس البدري حديثه بجملة باللغة العربية قائلا: "الاتحاد قوة".



وتعاقد اتحاد جدة السعودي، مساء أمس، الأربعاء، مع النجم التونسي الدولي في صفقة أثارت جدلًا واسعًا حتى خرج نادي الترجي ببيان رسمي معلنًا موافقته على رحيل اللاعب.



تجدر الإشارة إلى أن أنيس البدري أطلق عليه "قاهر الأهلي"، وذلك بعدما ساهم في خسارة الفريق الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم قبل الماضي، حينما هزم الأهلي من الفريق التونسي بثلاثة أهداف دون رد.