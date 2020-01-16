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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد الشوارع والانضباط المروري ببنها.. صور

الخميس 16/يناير/2020 - 09:36 ص
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه
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إبراهيم الهوارى
قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة مفاجئة بمدينة بنها شملت المرور على عدد من المشروعات والخدمات بالمدينة والالتقاء بالمواطنين لحل مشاكلهم ميدانيا.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد منطقة أتريب بمدينة بنها، حيث لاحظ وجود إشغالات بها، وعلى الفور طالب المحافظ بإزالتها فورا لتيسير الحركة المرورية.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد سوق البرنس الذي يقام بشكل أسبوعي يوم الاثنين، حيث تفقد المحافظ الباكيات التي تؤجر للباعة وفق لائحة مالية معتمدة من المحافظة تعود إيراداتها على صندوق الخدمات بالمحافظة، وخلال الجولة طالب المحافظ المسئولين بعمل دراسة لبحث تعظيم الاستفادة من السوق واستغلال المبنى الإداري، كما طالب المحافظ رئيس المدينة بإيجاد غرفة للحماية المدنية والأمن بالسوق كعامل أمني في حالة وجود أي مشكلات.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مشروع المواقف والسرفيس، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل والتعرف على المشكلات التي تواجه المشروع والتعامل معها ميدانيا بالإضافة إلى تطوير العمل بالمشروع وتعظيم الإيرادات المالية التي تحصل منه.

كما قام المحافظ بجولة تفقدية داخل إدارات المشروع تفقد خلالها المخازن ومكاتب الشئون الإدارية والخزينة، ووجه رئيس المشروع بالتنسيق مع رئيس المدينة وعمل حملة لإزالة الإشغالات التي تقع في نطاق المشروع، كما تفقد المحافظ سوق الخضار بالجملة والتقى بالتجار الموجودين بالسوق واستمع الي مشاكلهم وطالبهم بالمواظبة على دفع مستحقات الدولة نظير تأجيرهم وعدم التأخير مؤكدا أنه جار الإعداد لدراسة لتطوير السوق ليكون سوق حضاري يقصده التجار بالمحافظة ومن خارجها، مما يسهم في زيادة ايرادات المحافظة.

كما تفقد المحافظ مشروع مرفق النقل الداخلي وذلك في إطار خطة المحافظه للنهوض بالمرفق ودعمه من خلال التنسيق مع عدد من الشركات التي تعمل في نفس المجال لزيادة عدد عدد الخطوط لخدمة المواطنين، وحل مشكلة المواصلات في المحافظة خصوصا بالخطوط ذات المسافات الطويلة التي يوجد بها كثافة سكانية عالية.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مشروع تحسين الخدمة المرورية، وطالب المحافظ مدير المشروع بتفعيل المشروع وزيادة الأنشطة به والعمل على النهوض به لزيادة إيراداتها.
محافظ القليوبية يتفقد الشوارع والانضباط المروري ببنها.. صور
محافظ القليوبية يتفقد الشوارع والانضباط المروري ببنها.. صور
محافظ القليوبية يتفقد الشوارع والانضباط المروري ببنها.. صور
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