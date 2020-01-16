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تعليم

امتحانات إعدادية القاهرة .. 163908 طلاب يمتحنون اللغة العربية الآن

الخميس 16/يناير/2020 - 09:10 ص
امتحانات اعدادية
امتحانات اعدادية القاهرة
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ياســمين بدوي
يؤدي الآن طلاب الصف الثالث الإعدادي "الشهادة الإعدادية" بالمدارس العامة والرياضية بمحافظة القاهرة، امتحان اللغة العربية والخط والاملاء.

حيث يستمر زمن الامتحان من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 11:30 صباحا ، بجميع المدارس الإعدادية بمحافظة القاهرة.

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه يبلغ إجمالي عدد طلاب الإعدادية بالقاهرة (163908)، من بينهم (83345) طالبا، وعدد (80563) طالبة، وذلك داخل (707) لجان، إضافة إلى (20) طالبا سيؤدون الامتحان بمستشفى 57357.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه اطمأن إلى جاهزية اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية الـ 32 وفق توجيهات معالي محافظ القاهرة سيادة اللواء خالد عبد العال .

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ، والتي تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.
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