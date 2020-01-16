امتحانات الإعدادية.. تعليم مطروح: أسئلة العربي اليوم واضحة ولا شكاوى حتى الآن

تفقد الدكتور سمير النيلي وكيل الوزارة صباح اليوم الخميس 16/ 1/ 2020 لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدينة مرسي مطروح في يومها الأول لمتابعة مسار وانتظام العملية الامتحانية .





حيث يؤدي طلاب الاعدادية اليوم الإمتحان في مادة اللغة العربية، لمدة ساعتين ونصف الساعة.





واطمأن مدير تعليم مطروح، على سير الامتحانات، وأكد أنه قد جاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من اللبس والغموض وفي مستوى الطالب المتوسط شاملة جميع فقرات المنهج بما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية في سبيل حصول كل طالب على حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.



