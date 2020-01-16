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تعليم

امتحانات الإعدادية.. تعليم مطروح: أسئلة العربي اليوم واضحة ولا شكاوى حتى الآن

الخميس 16/يناير/2020 - 11:03 ص
امتحانات الاعدادية
امتحانات الاعدادية
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ياســمين بدوي
تفقد الدكتور سمير النيلي وكيل الوزارة صباح اليوم الخميس 16/ 1/ 2020 لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدينة مرسي مطروح في يومها الأول لمتابعة مسار وانتظام العملية الامتحانية .

حيث يؤدي طلاب الاعدادية اليوم الإمتحان في مادة اللغة العربية، لمدة ساعتين ونصف الساعة.

واطمأن مدير تعليم مطروح، على سير الامتحانات، وأكد أنه قد جاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من اللبس والغموض وفي مستوى الطالب المتوسط شاملة جميع فقرات المنهج بما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية في سبيل حصول كل طالب على حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

واطمأن الدكتور النيلي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بتعليم مطروح أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام بكافة اللجان الامتحانية بأرجاء مطروح ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات بكافة الإدارات التعليمية.
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