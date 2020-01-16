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تعليم

11 ألفاً و135 ملاحظًا يشاركون في امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

الخميس 16/يناير/2020 - 10:38 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
انطلقت اليوم الخميس أولى فعاليات امتحانات الفصل الدراسي الأول، لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2020/2019م حيث يؤدى 95 ألفاً و850 طالبًا وطالبة امتحانات مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمام 574 لجنة على مستوى 18 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة بمشاركة 574 رئيس لجنة و574 مراقب أول و1546 مراقبا و11135 ملاحظا و2054 معاونًا. 

وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، على الالتزام التام بالقوانين والقواعد المنظمة للامتحانات والتنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة.


وأشار وكيل الوزارة، إلى أهمية تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر موجها بتكثيف أعمال النظافة بالمدارس ودورات المياه، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، بالإضافة إلى توفير حجرة إسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب أو ممرضة، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورًا. 
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