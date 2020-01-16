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أخبار العالم

39 قتيلا حصيلة اشتباكات بين الجيش السوري والجماعات المسلحة في إدلب

الخميس 16/يناير/2020 - 10:51 ص
اشتباكات بين الجيش
اشتباكات بين الجيش السوري والجماعات المسلحة في إدلب
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وكالات
قتل 39 عنصرًا على الأقل من قوات النظام والفصائل المقاتلة في معارك اندلعت في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، رغم سريان وقف لإطلاق النار بموجب اتفاق روسي-تركي.

وأفاد المرصد عن «اشتباكات اندلعت قرابة منتصف ليل الأربعاء الخميس جنوب مدينة معرة النعمان، تزامنت مع غارات كثيفة».

وأضاف: أسفر الاشتباكات عن «مقتل 22 عنصرًا من الفصائل، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) مقابل 17 عنصرًا من قوات النظام والمجموعات الموالية لها».
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