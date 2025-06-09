مخرجة فيلم ريستارت تهاجم الناقد طارق الشناوي: مبروك عرفت تبقى تريند

هاجمت المخرجة سارة وفيق الناقد الفني طارق الشناوي بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها فيلمها الجديد “ريستارت”، معتبرًا أن الفيلم يفتقد إلى الموضوع.

وفي منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، قالت سارة وفيق:“في فرق كبير بين الإهانة وبين النقد، حضرتك بتقول إن الفيلم مفيهوش موضوع، ودي حاجة ضحكتني جدًا، لأننا بنتكلم عن قضية العصر: التريند والسوشيال ميديا وتأثيرهم على الناس والمجتمع.”.

وأضافت أن تصريحات الشناوي لا تندرج تحت النقد الفني، بل أقرب إلى محاولة لركوب موجة الجدل والتصدر، قائلة:“مبروك يا أستاذ طارق، عرفت تبقى تريند من غير ما تنقد الفيلم نفسه، خبطت في صناع العمل من غير ما تتكلم عن إيجابياته أو سلبياته".



واستشهدت سارة وفيق بمشهد من الفيلم للفنان محمد ثروت، الذي قال فيه: “أنا أعمل أي حاجة علشان أبقى تريند.. إحنا خدامين التريند”، مؤكدة أن الفيلم يتناول هذه الظاهرة بشكل نقدي هادف، وأن الشناوي ربما لم يشاهد الفيلم أصلًا.

كما ردّت على قوله إن أغنية “المقص” أعجبته لكنها ليست ضمن أحداثه:“الأغنية في الفيلم بالفعل، لكن يبدو أن اللي بيملي على حضرتك اتلخبط، أو إنك ما شفتش الفيلم أصلًا.”.

وانتقدت سارة وفيق أسلوب الشناوي في الحديث عن أدوات المخرج والمؤلف دون توظيف أدواته هو كناقد فني، مضيفة:“حضرتك طلعت ترمي إفيهات مش حتى حلوة، بدل ما تقدم رأي نستفيد منه كصناع أو جمهور".

واختتمت حديثها بالإشارة إلى نجاح الفيلم تجاريًا، حيث تجاوزت إيراداته داخل مصر فقط حاجز 50 مليون جنيه، وقالت:“ده مش مجاملة.. ده رأي الجمهور الحقيقي اللي بنخاطبه، مش ولاد أختي مثلاً!”.