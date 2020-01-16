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أخبار البلد

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

الخميس 16/يناير/2020 - 10:50 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية والأعطال الفنية.

قالت مصادر ملاحية في مطار القاهرة، إن رحلة الخطوط السويسرية 239 المتجهة إلى زيورخ تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلتي شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و182 المتجهة إلى ينبع ساعتين لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر، أن رحلتي الخطوط السعودية 306 و386 المتجهتان إلى جدة تأخرتا ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل والاعطال الفنية.

وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية.
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