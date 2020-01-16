هل حنث يمين الطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة؟ عالم أزهري يجيب

هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة

حكم الإكثار من الحلف بالطلاق

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تلقى الشيخ أبو بكر الشافعي، من علماء الأزهر الشريف، سؤالا عبر صفحته الرسمية يقول فيه: "قلت لزوجتي عليَّ الطلاق لا تكلمي فلانة ثم نسيت وكلمتها، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟".وردّ الشيخ أبو بكر قائلا: "الظاهر أنه لا شيء عليكم لأنها ناسية، والله تعالى يقول "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا".ويقول النبي صلى الله عليه وسلم "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه بن ماجة.وقال النووي رحمه الله: فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل، سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق ـ فهل يحنث؟ قولان أظهرهما لا يحنث، يعني لا يقع الطلاق.قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن يمين الطلاق بقول الرجل "عليَ الطلاق سأفعل كذا"، يعد حلفًا بالله ويسمى يمين الطلاق.وأوضح الدكتور مجدي عاشور، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: "هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة؟"، أنه في حال حنث الحالف بـ علي الطلاق في يمينه؛ فإنه يجب عليه التكفير كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام 3 أيام.ورد سؤال للشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه «ما حكم الزوج كثير الحلف بالطلاق؟».وأجاب الشيخ محمد عبد السميع "إن كثرة الحلف بالطلاق ليس فى محل رضا الله، وليس هذا ما يحبه الله ورسوله".وأكد الشيخ محمد عبد السميع أنه يجب على المسلمين التحلي بصفات وأخلاق (النبى صلى الله عليه وسلم) التي تحثنا على الحلف بالله عند الضرورة، وليس كثير الكلام والحديث بالطلاق وغيره من الحلف بالله، أو غيره.اقرأ أيضا: