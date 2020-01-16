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أخبار العالم

بسبب وعكة صحية.. رئيس الشيشان يتخلى عن مهام الرئاسة مؤقتاً

الخميس 16/يناير/2020 - 12:36 م
الرئيس الشيشاني رمضان
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف
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أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن عضو مجلس النواب في الشيشان شمسايل سارالييف، أن رئيس الجمهورية، رمضان قديروف، أخذ إجازة مرضية بسبب مشاكل صحية طفيفة.

وقال سارالييف: "في بعض الأحيان، قد تجبر الإصابة بنزلة البرد أو سيلان الأنف رئيس دولة على ترك منصبه لفترة من الوقت، مضيفًا أنه في هذه الحالة، ينتقل حق قيادة المنطقة مؤقتًا إلى رئيس الوزراء. ودعا هذا الإجراء بالقسري، لكنه أكد أنه "يتناسب تماما مع المعايير التشريعية".

ووفقًا للنائب، يستمر رئيس الجمهورية في مراقبة ما يحدث في المنطقة، رغم أنه في إجازة مرضية، كما يتخذ قرارات الإدارة. وخلص سارالييف إلى أن "الوضع في المنطقة مستتب".

في وقت سابق من يوم 16 يناير، قال المتحدث باسم رئيس الشيشان، ألفي كريموف، إن قديروف يخضع للعلاج الذي يتطلب إجراءات طبية.

وأعلن قديروف في 15 يناير، عن "عجزه المؤقت عن العمل" ونقل السلطة إلى رئيس الحكومة، مسلم خوتشييف.
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