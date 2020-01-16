المشتريات المحلية ترفع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الخميس، بنهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 13803 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1927 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 15985 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 5151 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 1390 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 496 نقطة.