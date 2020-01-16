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اقتصاد

المشتريات المحلية ترفع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات اليوم الخميس

الخميس 16/يناير/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الخميس، بنهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 13803 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1927 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 15985 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 5151 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 1390 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 496 نقطة.
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