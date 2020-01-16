نائب جامعة قناة السويس يتابع أعمال التصحيح الإلكتروني.. صور

قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، بزيارة مركز القياس والتقويم بالجامعة وذلك لمتابعة عملية التصحيح الإلكتروني مؤكدا على ضرورة الالتزام بنظام الامتحانات ٤٠ سؤال لكل ساعه امتحانية وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التى سبق إقرارها والتى تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة.



وتابع شقيدف المواصفات الفنية لمركز القيلس وأهمها: شمولية الاختبار لجميع أجزاء المقرر الدراسى،وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان لكم الأسئلة.



وتشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام البابل شيت فى الامتحانات التى تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذى يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلة والمقالية.



وتفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اللجان الامتحانية داخل التربية حيث استقبله الدكتور مدحت صالح عميد الكلية والذي أكد أن طلاب الفرقة الثانية وعددهم ١١٨٠ طالبا وطالبة داخل ٢٥ لجنة بالإضافة إلى لجنتين خاصة هذا وأشار عميد الكلية الي تصحيح ١٨ ألفا و٥٠٠ ورقة امتحانية مع نهاية الأسبوع الثالث للامتحانات مؤكدا علي حرص الكلية على الانتهاء من عملية التصحيح يوم بيوم.



وبكلية الآداب والعلوم الإنسانية أشار الدكتور عادل السعدني إلى انتهاء معظم الأقسام من الامتحانات ومنها قسم اللغة الصينية و المكتبات على أن تستمر الامتحانات داخل بعض الأقسام حتى الأسبوع القادم.



كما توجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الي كليتي السياحة والفنادق والألسن حيث يؤدي بكلية السياحة والفنادق طلاب الفرقة الأولى وعددهم ٣٥٠ طالبا وطالبة كما تابع أعمال الكنترول داخل الكلية يرافقه الدكتورة فاتن العليمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



هذا وقرر الدكتور محمد شقيدف بكلية الألسن زيادة مده الامتحان ربع ساعة فقط لطلاب الفرقة الرابعة قسم اللغة الفرنسية كما تفقد جميع لجان الفرقه الرابعه والمبالغ عددهم ٢١٠ طلاب.