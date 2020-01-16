منتخب مصر ينهى الشوط الأول متقدما على غينيا 19-10 فى أمم أفريقيا لرجال اليد

انتهى الشوط الأول لمباراة مصر وغينيا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا لرجال كرة اليد التي تستضيفها تونس في الفترة من 16 إلى 26 يناير الجاري بتقدم الفراعنة 19-10.



وتقع مصر فى المجموعة الأول بأمم أفريقيا مع كل من غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا.



وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراة غينيا كالتالي:



قائمة منتخب مصر لرجال اليد أمام غينيا تضم ١٦ لاعبا هم:

- حراسة المرمى: كريم هنداوي - عصام الطيار

- الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري

- الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - محسن رمضان

- صانع الألعاب: أحمد هشام - سيف الدرع

- الظهير الأيسر: يحيى الدرع - علي زين - حسن قداح

- الجناح الأيسر: عمر الوكيل - محمد مؤمن

- لاعب الدائرة: وسام نوار - خالد وليد - إبراهيم المصري

