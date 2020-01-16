كيت بلانشيت رئيس لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا

أعلن القائمون على مهرجان فينسيا السينمائي الدولي عن ان النجمة العالمية كيت بلانشيت تتولى مهام رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية المقرر إقامته شهر سبتمبر المقبل.





وعلقت كيت بلانشيت على اختيارها ، بحسب مجلة فارايتي :""كل عام أتطلع إلى الاختيار في فينيسيا ، وفي كل عام يكون الأمر مفاجئًا ومتميّزًا. فينيسيا هو واحد من أكثر المهرجانات السينمائية في العالم - احتفال بالوسيلة الملهمة بجميع أشكالها. إنه شرف وسرور أن أكون رئيس لجنة التحكيم لهذا العام. "



