بعد إيقاف حكم الإعدام على المهندس المصري بالسعودية.. نواب: نتمنى حدوث انفراجة قريبا فى القضية ليعود الحق لأصحابه.. ونحترم القضاء فى أى دولة

خارجية البرلمان:

إيقاف حكم الإعدام على المهندس المصري بالسعودية يساهم فى إستبيان الحقيقة

أول رد من البرلمان بعد إيقاف حكم الإعدام على المهندس المصري بالسعودية

برلمانية: