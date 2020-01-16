أهم الأخبار.. وفاة ماجدة الصباحي.. حقيقة مقتل نجل أحمد ديدات.. عقاب الأهلي لـ أزارو

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الملفات والموضوعات نستعرضها من خلال التقرير التالي:







بعد حالة من الجدل أثارتها ميجان ماركل زوجة الأمير هاري في الفترة الأخيرة، بسبب تصريحاتها وتعبيرها عن رغباتها في التخلي عن المسئولية الملكية هي وزوجها.. للمزيد