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أخبار البلد

أهم الأخبار.. وفاة ماجدة الصباحي.. حقيقة مقتل نجل أحمد ديدات.. عقاب الأهلي لـ أزارو

الخميس 16/يناير/2020 - 03:41 م
صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الملفات والموضوعات نستعرضها من خلال التقرير التالي:

وفاة الفنانة ماجدة الصباحي عن عمر 89 عامًا

رحلت منذ قليل الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عامًا.. للمزيد اضغط هنا

شاهد.. صورة تعاقد الأهلي مع الدبابة السنغالية إليو بادجي

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، التعاقد مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ من الشهر الجاري.. للمزيد اضغط هنا

سعوديون يعلقون على حادث اغتيال نجل الداعية أحمد ديدات

عبّر السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر لدى الاتحاد الإفريقي، وسفير مصر بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عن تفاؤله بما ورد في البيان الختامي المشترك لمفاوضات سد النهضة بواشنطن.. للمزيد اضغط هنا

سفارة السعودية بالقاهرة تطلق بيانا تحذيريا للمصريين

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، اليوم، الخميس، بيانا تحذر فيه من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج والعمرة.. للمزيد اضغط هنا

عقوبة مالية مغلظة.. الأهلي يعاقب وليد أزارو لهذا السبب.. واتجاه لاستبعاده وقيد اليو بادجي

قرّر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي توقيع عقوبة مالية مغلظة على وليد أزارو، لاعب الفريق؛ جراء اعتراضه على قرارات الجهاز الفني في مباراة طنطا.. للمزيد اضغط هنا

هاري وميجان غير مرحب بهما في كندا.. صور

بعد حالة من الجدل أثارتها ميجان ماركل زوجة الأمير هاري في الفترة الأخيرة، بسبب تصريحاتها وتعبيرها عن رغباتها في التخلي عن المسئولية الملكية هي وزوجها.. للمزيد اضغط هنا 

حقيقة مقتل يوسف نجل الداعية أحمد ديدات برصاصة في الرأس

نقلت صحيفة "إندبندنت أونلاين" الجنوب إفريقية عن شرطة البلاد، نفيها صحة الشائعات التى يتم تداولها عن مقتل يوسف نجل الداعية الإسلامي أحمد ديدات بعد تعرضه لمحاولة اغتيال برصاصة في الرأس.. للمزيد اضغط هنا

وسط حالة من الحزن الشديد.. أهالي المنيا يشيعون جثمان الطبيبة سماح نبيل

شيع أهالي مدينة المنيا جثمان الطبية سماح نبيل التي لقت مصرعها في حادث الكريمات أثناء توجهها لحضور تدريب بوزارة الصحة برفقة زميلاتها.. للمزيد اضغط هنا

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حقيقة مقتل يوسف نجل الداعية أحمد ديدات برصاصة في الرأس

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