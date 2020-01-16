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أخبار العالم

حقيقة مقتل يوسف نجل الداعية أحمد ديدات برصاصة في الرأس

الخميس 16/يناير/2020 - 11:07 ص
يوسف أحمد ديدات
يوسف أحمد ديدات
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أحمد محرم
نقلت صحيفة "إندبندنت أونلاين" الجنوب إفريقية عن شرطة البلاد، نفيها صحة شائعات التى يتم تداولها عن مقتل يوسف نجل الداعية الإسلامي أحمد ديدات بعد تعرضه لمحاولة اغتيال برصاصة في الرأس.

وتداولت وسائل إعلام جنوب إفريقية أنباء عن تعرض يوسف نجل الداعية الإسلامي أحمد ديدات، لإطلاق نار خارج محكمة فيرولام بجنوب إفريقيا، الثلاثاء الماضي.

وقال الكولونيل ثيمبيكا مبيلي من شرطة كوازولو- ناتال في جنوب إفريقيا، إن يوسف ديدات لا يزال على قيد الحياة بعد نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لإطلاق نار استهدف رأسه خارج المحكمة.

وأضاف مبيلي أن ديدات "البالغ من العمر 65 عاما وزوجته كانا يسيران صباح الثلاثاء الماضى الساعة 8:30 عندما فتح شخص غير معروف النار، مصيبًا الضحية في منطقة الرأس".

وأشار مبيلي إلى أن الضحية نقل إلى المستشفى ومطلق النار "ابتعد من المنطقة إلى جهة غير معلومة".
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