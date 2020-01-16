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اقتصاد

البترول تنجح في إصلاح خط غاز مصر الجديدة المكسور

الخميس 16/يناير/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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مايكل عياد
أعلنت وزارة البترول عن نجاحها في إصلاح كسر ماسورة غاز طبيعي بشارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة.

وأضاف بيان للوزارة، أنه تم تقديم بلاغ بوجود كسر بماسورة غاز طبيعى، ضغط ٤ بار، بشارع عمار بن ياسر، تقاطع شارع إسماعيل المازني، والمغذية لقطاعات النزهة القديمة، نتيجة أعمال حفر.

وأوضحت أنه جرى تأمين موقع الحادث، طبقا لتعليمات السلامة والصحة المهنية، وتأمين الخط المكسور بغلق محبس التحكم.

وقامت الفرق المختصه بإصلاح الجزء المكسور، واستبداله بآخر جديد، وإعادة تدفيع الغاز مرة اخرى دون انقطاع ملحوظ لدى العملاء، وقد تمت عملية التأمين والإصلاح فى وقت قياسي.
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