القناة يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة النجوم بالقسم الثاني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة النجوم والمقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .



وظهر على جميع اللاعبين مدى الجدية والحماس استعدادا لمنافسات الدور الثاني.



وشارك في تدريبات الفريق بعد أن تم وضع برنامج تدريبي له من الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل المهاجم أحمد الصعيدي أحدث الصفقات المنظمة للقناة.



وتواجد كلا من إيهاب نشأت نائب رئيس نادي القناة ومحمد عناني عضو المجلس .



ويحتل فريق القناة المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني برصيد 19 نقطة بالتساوي مع فريق الداخلية بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة .