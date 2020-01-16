AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيلوسي تفتح النار على ترامب قبل محاكمته برلمانيا

الخميس 16/يناير/2020 - 06:33 م
دونالد ترامب ونانسي
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي
Advertisements
شيماء مصطفى
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن قرار هيئة المحاسبة اليوم أشار إلى أن حجز الرئيس دونالد ترامب المساعدات الخاصة بأوكرانيا غير قانوني.

وأضافت "بيلوسي"، خلال مؤتمر اليوم الخميس، أن هيئة المحاسبة أكدت ضرورة الاستماع للشهود خلال محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، لافتة: "كل يوم نشارك فيه بهذه المساءلة هو يوم حزين لأمريكا".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وقعت قرار إحالة لائحة الاتهامات الموجهة للرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، وذلك استعدادًا لمحاكمته برلمانيًا.

وحظي قرار الإحالة بتأييد 228 نائبا وعارضه 193 عضوا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، والذي كان قد باشر التحقيقات بحق ترامب في سبتمبر، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وبعد جمود استمر أسابيع حول القوانين والشهود، أعلن زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن محاكمة الرئيس، وهي الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة، ستبدأ قريبا.

وفي 18 ديسمبر، أصبح ترامب ثالث رئيس يخضع للمحاكمة بعد تصويت مجلس النواب على توجيه اتهامين رسميين إليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ النظر في إجراءات عزل ترامب

البيت الأبيض يعلق على قرار مجلس النواب بالبدء في إجراءات عزل ترامب

رئيس مجلس النواب الأمريكي: التصويت على التحقيق مع ترامب عادل تماما

إجراءات عزل ترامب.. الرئيس الأمريكي: انتحار سياسي.. البيت الأبيض: مجلس الشيوخ يحسم الأمر

سيناتور أمريكي يتوقع بدء جلسة محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ الأسبوع القادم

ترامب ينتقد بيلوسي بسبب مواد عزل الرئيس

ترشيحاتنا

أسعدتنا بفنها الجميل الراقي.. إلهام شاهين تنعى ماجدة الصباحي

غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها مع أحمد داوود

بـ الابيض الشبيكة.. راندا البحيري تثير الجدل فى إطلالة جريئة

رسالة وداع إلى الجبير من السفير البريطاني بالسعودية .. تفاصيل

بالأرقام والمواعيد.. التفاصيل الكاملة لصفقة الأهلي الجديدة..صور

القبائل الليبية ترد على غزو أردوغان لأراضيها: سنقاتلكم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التدخين يهدد بإفلاس عائلة.. زوجان ينفقان 28 ألف دولار على السجائر

بـ الابيض الشبيكة.. راندا البحيري تثير الجدل فى إطلالة جريئة

أناقة واحتشام.. 30 إطلالة لـ ميجان ميركل بعد دخولها القصر الملكي