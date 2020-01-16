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أخبار العالم

ماكرون يعلن إرسال حاملة الطائرات شارل ديجول إلى الشرق الأوسط لهذا السبب

الخميس 16/يناير/2020 - 08:09 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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شيماء مصطفى
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إرسال حاملة الطائرات شارل ديجول لدعم الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط.

ووفقًا لنبأ عاجل أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية"، قال ماكرون، إنه سيتم إرسال حاملة الطائرات شارل ديجول بدءا من يناير وحتى أبريل لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في وقت سابق، إرسال 220 جنديًا فرنسيًا إضافيًا إلى منطقة الساحل الإفريقي، وذلك لمحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وأعرب ماكرون عن أمله في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبقاء القوات الأمريكية في افريقيا، وفقا لوكالة "فرانس برس".
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