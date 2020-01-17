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محافظات

متشلش هم المواصلات .. 80 أتوبيسا لخدمة معرض الكتاب.. اعرف سعر التذكرة وخطوط السير

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:41 ص
النقل العام
النقل العام
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عبد العزيز جمال
كشفت هيئة النقل العام بالقاهرة عن تخصيص 7 خطوط نقل عام لنقل زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.

وأكدت الهيئة أن الخطوط تبدأ من أهم وأبرز الميادين من وسط البلد إلى مقر المعرض بالقاهرة الجديدة، وتم تخصيص 80 أوتوبيس.

وتقل الاوتوبيسات الركاب جميعها بسعر تذكرة موحد 6 جنيهات ، وإليك تفاصيل خطوط سير الأوتوبيسات المخصصة لمعرض الكتاب:

الخط الأول : عبد المنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15
الخط الثاني : العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
الخط الثالث: النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
الخط الرابع: الأميرية - المطرية - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
الخط الخامس: ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15
الخط السادس: مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
الخط السابع : المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

وينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، فى الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير القادم بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأعلن الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن المعرض هذا العام يشهد إقبالا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة بزيادة 25% عن العام السابق نتيجة ما حققه المعرض في العام السابق من مبيعات، وإنه تمت مراعاة توفير مكان للعارضين من سور الأزبكية.

وأعلن أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال خدمة البحث عن الكتب ومعرفتها ومدى توافرها داخل المعرض من خلال تطبيق على الموبايل، وكذلك توقع انخفاض الأسعار عن العام الماضي.

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على تقديم جميع التسهيلات لهيئة الكتاب المصرية لظهور المعرض بأفضل صورة ممكنة، وتقديم خدماته لزائريه ورواده من أبناء القاهرة والمحافظات الأخرى كحدث ثقافي هام ينتظره الكثيرون كل عام.


متشلش هم المواصلات .. 80 أتوبيسا لخدمة معرض الكتاب.. اعرف سعر التذكرة وخطوط السير
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