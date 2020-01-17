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فن

الدوزي يستعد لطرح خليك معايا.. 20 يناير

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:03 ص
الدوزي
الدوزي
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سعيد فراج
أعلن الفنان المغربي عبدالحفيظ الدوزي، عبر حسابه على انستجرام، عن استعداده لطرح أحدث أغانيه، التي تحمل اسم «خليك معايا» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الأثنين 20 يناير الجاري.

من جهة أخرى، حققت أغنية "قمر" ل الدوزي 7.5 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» من أربعة أيام، من كلمات والحان جلال الحمداوي.

وتمكن الدوزي مؤخرا من تحقيق لقب الأعلى جماهيرية خلال مهرجان "موازين" الذي تخطى الثمانين ألفا، متفوقا بذلك على جميع النجوم العرب المشاركين بنسخة هذا العام، كما تربع بعدها بأيام على عرش مهرجانات الجنوب المغربي بكسره حاجز المائة ألف خلال مشاركته في مهرجان تيميتار الموسيقي في مدينة أغادير المغربية، كما لفت إليه الأنظار مطلع العام بتقديمه الأغنية الدعائية الرسمية لكأس العالم مع النجم العالمي جيسون ديرولو.
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